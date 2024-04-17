Министр обороны Дании Троэльс Лунд Пульсен отметил, что это уже 17-й пакет помощи.

В Дании заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму почти 300 миллионов евро. Средства направят среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

В Минобороны Дании сообщили, что выделены средства на создание значительного морского потенциала, беспилотников и производство ракетных компонентов. Общая сумма помощи составляет около 2,2 миллиарда датских крон, а это примерно 295 миллионов евро.

"Инвестиции в украинскую оборонную промышленность для закупки и передачи оружия и боеприпасов, беспилотников и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также значительная морская помощь. Это основные элементы 17-го пакета помощи, по которому правительство сегодня провело консультации с датским комитетом по вопросам внешней политики", – говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Пульсен отметил, что это уже 17-й пакет помощи. По его словам, поддержка направлена на расширение оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной, в том числе на укрепление и наращивание украинского производства артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников.

Отмечается, что этот пакет помощи предусматривает ряд соглашений с членами НАТО как по закупкам, так и по пожертвованиям. Часть оборудования предоставят компании Дании.

Помощь от Дании - последние новости

12 марта стало известно, что Дания передаст Украине новый пакет военной помощи, который будет включать самоходные артиллерийские установки CAESAR, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним.

Кроме того, Копенгаген пообещал передать Киеву 19 истребителей F-16, которые так необходимы ВСУ.

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