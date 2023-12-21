Российские власти пытаются нарисовать картину роста и процветания накануне переизбрания Путина.

Предвыборная кампания Владимира Путина побудила российских чиновников к новым усилиям по сдерживанию инфляции на фоне растущего беспокойства по поводу стремительного роста цен на потребительские товары и попыток обуздать ослабевший рубль, пишет Financial Times.

Журналисты указывают, что выборы в следующем году будут без реальной конкуренции для Путина. Постоянное ценовое давление заставит чиновников искать более нетрадиционные способы обуздать инфляцию и сдерживать общественное возмущение.

"Инфляция является самой распространенной причиной недовольства граждан, отсюда и повышенное внимание к этим мерам", – сказал изданию экономист Чикагского университета Константин Сонин.

В статье рассказывают, что инструментарий борьбы с инфляцией в РФ варьируется от "ястребиной политики центрального банка" и паузы в выходе из страны западных компаний до мер, направленных на снижение стоимости яиц.

Отмечается, что несколько часов после прямой линии 14 декабря, во время которой Путин обвинил правительство в росте цен на яйца, Министерство сельского хозяйства объявило об отмене налогов на импорт этой продукции и увеличении поставок из "дружественных" стран.

Научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия в Берлине Александр Прокопенко считает, что власть пытается нарисовать картину роста и процветания накануне переизбрания Путина на предстоящих выборах.

Однако, по мнению журналистов, российская экономика продолжает перегреваться, поскольку зависимость от импорта и ограниченный доступ к мировым рынкам стимулируют инфляцию. ЦБ России был вынужден повысить процентную ставку до 16%. Там ключевым фактором, обуславливающим инфляцию, которая сейчас составляет 7,5% в годовом выражении, назвали санкции.

Из-за снижения экспорта Россия получает меньше иностранной валюты для оплаты импорта, который используется в производстве продуктов питания и других отраслях промышленности. Вторжение РФ в Украину также привело к дефициту рабочей силы, внутренний спрос опережает возможности России производить товары и услуги, пишет газета.

В частности, Россия пытается найти способы обуздать инфляцию, раскручивающуюся с лета. Резкое повышение ставок и запрет экспорта некоторых товаров не смогли остановить эту тенденцию, что вынудило Путина ввести ограниченный контроль за движением капитала в октябре. Для этого РФ приостановила выдачу разрешений западным компаниям, которые хотят покинуть страну этой осенью.

Автор напоминает, что инфляционные ожидания центрального банка РФ взлетели до 14,2% на 2024 год. Это является самым высоким уровнем с момента полномасштабного вторжения в Украину. В то же время восприятие гражданами инфляции выше официальных цифр. Домохозяйства испытывают ее рост до 17% – самый высокий показатель с октября прошлого года.

Проблемы в экономике РФ

Ранее УНИАН писал, что по состоянию на окончание второго года полномасштабной войны потребительские цены в России растут, даже несмотря на то, что инфляция в других странах ослабляется. Так, по итогам ноября инфляция в РФ ускорилась – в годовом исчислении составила 7,5%, по сравнению с 6,7% месяцем ранее.

Одновременно усилия западных стран, направленные на ограничение доходов России от нефти, фактически провалились. Все из-за того, что существует много возможностей для обхода санкций.

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