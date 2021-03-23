За прошлый год Украина почти удвоила экспорт продукции во Вьетнам и Китай.

Несмотря на пандемию, Украина в 2020 году торговала с более чем 230 странами мира и расширила перечень экспортируемых товаров.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В 2020 году, несмотря на распространение пандемии и связанный с ней мировой кризис, Украина проводила торговые операции с 234 странами и юрисдикциями, открыла ряд новых рынков и расширила номенклатуру экспорта. Наиболее важными показателями являются феноменальный рост экспорта украинской продукции во Вьетнам и Китай – на 93% и на 98% соответственно", – приводятся в сообщении слова замминистра - торгового представителя Украины Тараса Качки.

Среди положительных тенденций 2020 года Минэкономики называет улучшение сальдо внешней торговли товарами и услугами.

"Украина сократила отрицательное сальдо на 3,4 миллиарда долларов. Как следствие, отрицательное сальдо составило лишь 255,5 миллиона долларов. Темп улучшения составил 93,1%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что важным для Украины стало вступление в силу 1 января 2021 года соглашения о свободной торговле с Великобританией. Также в этом году будет продолжена работа над заключением "промышленного безвиза" (АСАА), который позволит произведенной в Украине продукции попадать на рынок ЕС без повторной сертификации.

"Уже проведено 17 предварительных оценочных миссий. Мы твердо настроены на подписание в этом году Соглашения АСАА, которое в перспективе позволит охватить почти пятую часть украинского экспорта в ЕС", –приводятся в сообщении слова Качки.

Что этому предшествовало

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2020 год сведен с дефицитом 4,88 миллиарда долларов против 10,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года.

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Автор: Анна Нагорная