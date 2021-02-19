Европейский Союз составляет 41% в структуре внешней торговли, являясь наибольшим торговым партнером Украины.

Четырнадцать тысяч украинских предприятий экспортируют продукцию в страны Европейского Союза, сообщил в ходе Часа вопросов к парламенту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте такжеУкраина в прошлом году наторговала с миром на минус $1,7 миллиарда"Уже четырнадцать тысяч украинских предприятий, маленьких, средних, больших, экспортируют нашу продукцию в страны Европейского Союза. И это количество постоянно растет, и будет расти дальше. И скоро украинские предприятия получать возможность уже без квот экспортировать свою продукцию в страны ЕС", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер-министр подчеркнул, что европейский рынок, с одной стороны, дает достаточно большие возможности, но, с другой, он создает конкуренцию, которая, в то же время, приводит к увеличению качества и снижению цены.

"Вот это важные показатели, которые экономически и социально чрезмерно важны для нашего государства, которые мы как раз обсуждали во время нашего визита в Европейский Союз, который сегодня с 41% в структуре внешней торговли является наибольшим торговым партнером Украины", - добавил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах.

Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

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Автор: Богдан Слуцкий