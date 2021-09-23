Усилий мировых производителей стали для сдерживания цен будет недостаточно.

В 2022 году цены на железную руду опустятся ниже 100 долларов за тонну, что является нормой для рынка, за последний год показавшего небывалый рост.

Об этом пишет профильное издание "Минпром".

В частности, издание цитирует аналитика Reuters Клайда Рассела, который отмечает, что исторически стоимость железной руды чаще находится в диапазоне ниже 100 долл./тонну, чем над ним. Поэтому сегодняшнюю динамику можно расценивать и как возвращение к обычному состоянию вещей.

В свою очередь один из самых авторитетных экспертов на фондовых рынках ГМК – швейцарская группа UBS – уже оперативно пересмотрела инвестиционные рейтинги производителей стали в худшую сторону. Уже к концу 2021 года дефицит ЖРС на рынке поменяется на излишек, вследствие чего цены на руду продолжат падение, причем надолго, прогнозируют аналитики.

В частности, UBS прогнозирует среднюю цену на руду на уровне 89 долл./тонну, а в 2023 году – 80 долл./тонну. Более того, дальше цена может просесть и до 65 долл./тонну.

В то же время инвестиционная компания Liberum Capital прогнозирует усредненную цену 93 долларов за тонну в 2022 году, а Bank of America опасается, что цены могут упасть до уровня маржинальных издержек (80 долл./тонну) уже до конца текущего года.

При этом издание констатирует, мировые производители железорудного сырья уже начали сокращать объемы производств. Так, по прогнозам, Австралия в сентябре 2021 года отгрузит на рынок 75,22 млн тонн руды против 76,01 млн тонн в августе, Бразилия уменьшит месячную отгрузку с 34,39 млн тонн до 29,54 млн тонн, а ЮАР – с 5,62 млн тонн до 4,90 млн тонн. Однако этих усилий для сдерживания цен будет недостаточно, так что после условного года изобилия для производителей ЖРС снова наступает время затягивать пояса.

Автор: Григорий Бондарь