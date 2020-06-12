Верланов требует заслушать его на следующем заседании ВСК по возможным злоупотреблениям в налоговой и на таможне

Сергей Верланов рассчитывает на личное участие в следующем заседании Временной следственной комиссии относительно возможных злоупотреблений в налоговой и на таможне. По его словам, он хочет иметь право лично предоставить объяснения членам комиссии, профессионально подчеркнуть существующие проблемы и принять участие в дискуссии относительно их решения.

Об этом заявил сам председатель Государственной налоговой службы Украины (2019 – 2020 гг.) на своей странице у Facebook.

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Так, по его словам, презентованные на заседании ВСК слайды, которые по утверждению Председателя комиссии сделаны «с колес», - это лишь один из взглядов на ситуацию и являются манипулятивными и лишь отвлекают внимание от важных вещей, не имеющих ничего общего с темой борьбы с мошенничеством с НДС.

«Измерение эффективности налогообложения процентным соотношением НДС к ВВП является некорректным. Большие цифры говорят о полицейском государстве и означают высокие налоги и тотальный контроль. Меньшие цифры говорят о свободном рынке и более благоприятном налоговом режиме, и я являюсь последовательным сторонником именно этого подхода. Поэтому тезис господина Любченко, что лучшими годами являются 2010-2012 год, когда цементировалась система Януковича-Клименко, является очень показательным», - заявил Сергей Верланов.

«Если же взвешенно посмотреть на динамику декларирования НДС, становится понятным, что именно наша команда достигла беспрецедентных успехов в борьбе с мошенничеством с НДС. За период нашей работы (с августа 2019 г. по март 2020 г.) по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14% при росте базы налогообложения всего на 1,9%. Это 20,7 млрд грн, которые дополнительно поступили в бюджет благодаря реальной борьбе со схемами. За этот период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад – 45,9 млрд грн. Это 56,4% прироста год к году», - отметил Сергей Верланов.

Добавим, по словам госслужащего, раньше таких результатов не достигал никто из руководителей ГНС.

«Эти цифры почему-то не прозвучали на ВСК, но просто отмахнуться от них не удастся. Таких результатов не достигал никто из руководителей налоговой до того, и я искренне желаю ГНС Украины их сохранить и приумножить в будущем, без оглядки на фамилии руководителей», - подытожил он.

Напомним, 4 июня состоялось первое заседание ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц государственных органов власти.

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