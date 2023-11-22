В настоящее время средняя годовая процентная ставка по микрокредитам может превышать 1000%.

Верховная Рада приняла закон об ограничении ставок по микрокредитам. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие соответствующего законопроекта (№ 9422) во втором чтении проголосовали 255 народных депутатов.

"Законопроект предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день", - написал Железняк.

Согласно пояснительной запиской, на рынке микрокредитования фиксировалось сверхвысокое ценообразование: дневная ставка может достигать 5% , а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1 000% годовых.

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"Средний размер займа, который берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5% (средняя ставка по этому сегменту рынка). Через 14 дней, что является наиболее популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн. То есть, стоимость кредитных средств в денежном измерении составляет 1750 грн", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6700 грн в месяц, а после налогообложения составляет, соответственно, 5393,5 грн. То есть доступный доход лица на этих же 14 дней составляет 2696,75 грн. соответственно, человеку, получающему минимальную зарплату, придется за две недели пользования таким кредитом отдать более 60% от своего доступного дохода.

"Сформировано видение, что совокупная стоимость кредита для малообеспеченных потребителей не должна превышать 20% от их дохода, то есть микрокредиты должны стоить втрое дешевле. Следовательно, существует необходимость в законодательном установлении предельного размера процентной ставки", - говорится в сообщении.

Так, законопроектом предусмотрено установление максимального размера дневной процентной ставки по потребительскому кредиту на уровне 1% в день от общего размера кредита. Кроме этого, документ имеет целью запретить кредитодателю требовать уплаты любых платежей, не указанных в кредитном договоре.

Микрокредиты в Украине

По данным платформы Опендатабот, за первые 6 месяцев 2023 года было выдано 3,9 млн микрокредитов на общую сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения: за весь 2022 год украинцы взяли микрозайм на 23,9 млрд грн.

В среднем в 2023 году в месяц украинцы берут 650 тыс. микрозаймов, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, и количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается.

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