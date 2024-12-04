В этом году 90% микрозаймов украинцы берут онлайн.

Несмотря на то, что украинцы берут меньше микрозаймов, чем до полномасштабной войны, общая задолженность по таким кредитам выросла почти вдвое с начала года. Об этом сообщает платформа Опендатабот.

"Почти 6 млн займов в микрофинансовых организациях на общую сумму 37,1 млрд грн оформили украинцы за 9 месяцев 2024 года. Хотя количество займов осталось почти неизменным по сравнению с прошлым годом, сумма выданных кредитов выросла в 1,3 раза", - говорится в исследовании.

Отмечается, что за год средняя сумма микрозайма выросла на 28%: с 4 830 грн (126 долларов) в прошлом году до 6190 (примерно 150 долларов) в этом году. При этом по сравнению с 2021 годом сумма микрозайма в эквиваленте даже несколько упала: в то время украинцы, в среднем, занимали 168 долларов.

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В этом году в среднем ежемесячно заключается 670 тысяч договоров - столько же, как и в прошлом году. Для сравнения, в 2021 году этот показатель достигал 1,2 миллиона в месяц. С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

"Стоит отметить, что 90% микрозаймов в этом году берутся онлайн, а большинство договоров заключались на срок от 3 месяцев до 1 года", - сообщили в Опендатабот.

Микрокредиты в Украине - последние новости

В 2023 году Верховная Рада приняла закон об ограничении ставок по микрокредитам. Законопроектом предполагалось постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. До принятия закона на рынке микрокредитования фиксировалось сверхвысокое ценообразование: дневная ставка могла достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка превышала 1 000% годовых.

За 2023 год в Украине было заключено 8,2 млн микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн. Несмотря на рост общей суммы в 1,5 раза за год, количество микрозаймов все еще составляло более половины от объемов 2021 года.

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