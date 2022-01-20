Чистая прибыль банка за 2020 год составляла 411 млн грн.

Чистая прибыль Укргазбанка по результатам работы в 2021 году ожидается в объеме 3,8 млрд. грн. Это рекордный результат банка за 28 лет его работы. Чистая прибыль банка за 2020 год составляла 411 млн грн.

Об этом сообщают в госучреждении.

"2021-й мы начинали с подписания важного и долгожданного для всей банковской системы документа – кредитного соглашения с IFC. И нынешний год стал для нас переломным – мы перешли от стратегии интенсивного роста к стратегии максимальной эффективности. Именно поэтому в течение года мы работали над повышением эффективности и максимизации прибыли. Результат превзошел даже наши планы – ожидаем рекордную за всю историю Укргазбанка прибыль – около 3,8 млрд грн.

Нам удалось значительно повысить операционную эффективность путем активизации клиентской базы, диджитализации внутренних и внешних бизнес-процессов и оптимизации структуры баланса замещением ресурсного портфеля с высокой стоимостью и увеличением удельного веса высокодоходных процентных активов. Это способствовало значительному улучшению таких показателей эффективности деятельности как ROA и CIR. Поэтому, учитывая нашу стратегическую цель по созданию инвестиционно привлекательного банка, в течение последних 6 лет мы обеспечили надежность инвестиций, а теперь и их прибыльность", – отметил председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец.

По состоянию на 01.01.2022 г. прогнозный уровень показателя ROA ожидается на уровне около 3%, CIR в пределах 45%.