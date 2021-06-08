Официально монета поступит в обращение 21 июня, но уже сейчас можно делать заказы онлайн.

Национальный банк Украины выпустил монету в честь выдающегося украинского оперного певца и бойца АТО Василия Слипака.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Официально она поступит в обращение 21 июня, но уже сейчас можно делать заказы онлайн.

Монету номиналом две гривны выпустят тиражом 35 тысяч штук. На ее аверсе - портрет Василия Слипака, нотная строка и малый герб Украины.

Новая монета

В феврале 2021 года в Украине выпустили памятную монету "250 лет астрономической обсерватории Львовского университета". Новая монета посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Автор: Елена Коваленко