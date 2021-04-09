Закон 8 апреля опубликовали в газете "Голос Украины", 9 апреля он вступил в силу.

Сегодня, 9 апреля вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Закон 8 апреля опубликовали в газете "Голос Украины", 9 апреля, т.е. на следующий день после опубликования, он вступил в силу.

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Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантиннных ограничениях в "красных" зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тыс гривен.

Также ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или единый портал государственных услуг "Дія".

Что этому предшествовало

На заседании правительства 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривень предпринимателям и наёмным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

2 апреля 2021 года Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о выплате из государственного бюджета по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из "красной" зоны карантина.

5 апреля 2021 года в Минфине рассказали о судьбе обещанных 8 тысяч для ФОПов.

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Автор: Елена Коваленко