Купюра имеет уникальный номер.

Уникальную купюру номиналом в 100 гривень продают в Украину. За банкноту просят в 50 раз больше ее номинала.

Соответствующее объявление размещено на онлайн-аукционе.

Высокая цена за банкноту обусловлена ее "мистическим" номером. Каждая купюра имеет уникальное сочетание цифр и букв – серию и номер. На банкноте, которую выставили на продажу, указан числовой код из семи шестерок - YX 6666666.

Продавец находится в Винницкой области. За купюру он хочет выручить 5 тысяч гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.

К примеру, в Украине продавали за сумасшедшие деньги обычную монету номиналом в одну гривню 2006 года чеканки. Владелец хотел получить за нее не менее 100 тысяч гривень и утверждал что она имеет некую мистическую силу.

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Автор: Анастасия Горбачева