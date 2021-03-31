Пенсии будут пересчитываться с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 апреля 2021 в Украине запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам.

Об этом говорится в ст.42 закона Украины "Об общеобязательном пенсионном обеспечении".

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Согласно закону, пенсии будут пересчитываться с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

Кроме того, c 1 июля 2021 запланирована ежемесячная доплата в размере 400 гривен для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 июля 2021 — с 1769 до 1854 гривен (на 4,8%);

с 1 декабря 2021 — с 1854 до 1934 гривен (на 4,3%).

Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Индексацию пенсий на 11% провели1 марта.

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Автор: Елена Коваленко