Главная причина подорожания доллара – заявление Федеральной резервной системы США о том, что в ближайшие два года ключевые ставки будут расти. Вслед за этим курс доллара начал расти во всем мире, в том числе и в Украине.

После плавного, но стабильного укрепления курс доллара в Украине развернулся. Гривня начала падение, аналитики прогнозируют, что к концу июня доллар подорожает с 27,1 до 27,3 грн/$.

О том, как и почему изменится стоимость валюты, пишет "Обозреватель".

Читайте такжеПеред долгими выходными гривня ослабла к доллару, но укрепилась к евро"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,3 грн. Наличный доллар – по 27,1/27,3 грн/$", – рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов говорит, что падение доходности облигаций внутреннего госзайма также может привести к ослаблению гривни. По его прогнозу, курс будет на уровне 27,35 грн/$.

Ожидаем курс вблизи 27,20 грн/$", – добавляет аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Официальный курс валют на 22 июня

Национальный банк Украины на вторник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,29 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Ольга Робейко