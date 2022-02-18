Страны-члены Евросоюза планируют с 1 июля ввести льготную ставку НДС для продуктов питания.

В Украине может снизиться ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых пищевых продуктов.

Об этом заявил в эфире телеканала "Рада" председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, Украине стоит брать пример со стран Евросоюза, где с 1 июля планируют ввести льготную ставку НДС для пищевых продуктов.

"Думаю, что в каком-то виде такой законопроект все-таки будет утвержден. Будем искать компенсаторы для потенциальных потерь бюджета, искать сбалансированное решение. Но что-то надо делать, потому что с 1 июля весь ЕС, не только Польша, вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов", - отметил Арахамия.

Также он отметил, что 27-30% цены - это не себестоимость, а влияние супермаркета. Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те в свою очередь обращаются за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывают в стоимость своих товаров. Таким образом, происходит подорожание продуктов.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

12 января 2022 года в этот перечень добавили еще 9 пищевых продуктов - крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки пшеничной высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную), масло сливочное с жирностью 72,5%.

Вас также могут заинтересовать новости: