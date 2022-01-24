В то же время, по данным Госстата, средняя зарплата в ноябре 2021 года в Украине составляла 14 тыс. 282 грн (510 долларов).

Среднемесячный доход украинцев, работающих онлайн-продавцами на международных онлайн-площадках, за июль-сентябрь 2021 года составил 3 тыс. 290 долл., что на 25% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в исследовании платежной платформы Payoneer о доходах онлайн-продавцов, которые зарабатывают на международных e-commerce площадках (Amazon, eBay и других).

"Миллионы продавцов со всех уголков мира зарабатывают на международных онлайн-площадках вроде Amazon, eBay, etsy и других. Украинцы - активные участники процесса. С третьего квартала 2019 по третий квартал 2021 года средний доход украинского селлера увеличился на 25%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди украинцев, которые зарабатывают на международных рынках, онлайн-продавцы получают больше всего. Так, за июль-сентябрь их средний доход составил 9 тыс. 860 долларов.

"Больше всего среди пяти крупных городов Украины за 3 квартал 2021 заработали львовские продавцы - 13 тыс. 390 долл., на втором месте киевляне - 12 тыс. 550 долл. За тот же период одесситы получили в среднем 10 тыс. 940 долл. Средний доход харьковских продавцов за июль-сентябрь 2021 составил 8 тыс. 550 долл., а днепровских - 8 тыс. 320 долл.", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинцы не позволяют себе иметь двух и более детей по экономическим причинам - НАНКак сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2021 года выросла по сравнению с ноябрем 2020 года, на 19,2% - до 14 тыс. 282 грн (510 долларов).

Средняя заработная плата в Украине в 2022 году, по данным Министерства экономики, может достичь 15 тыс. 778 грн, что эквивалентно почти 600 долларам.

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