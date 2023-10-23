Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

Период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке может быть продлен на 3 месяца, до 31 марта 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, предлагается продлить срок осуществления физической проверки лиц в отделениях Ощадбанка до 31 марта 2024 года. Однако, как сообщается, эта инициатива касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

"Такие изменения в соответствующее постановление КМУ были наработаны по результатам работы координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ", - говорится в сообщении.

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В ближайшее время проект соответствующих нормативных изменений должен быть вынесен на рассмотрение правительства.

Выплаты ВПЛ

1 августа 2023 года выплаты для ВПЛ автоматически продлили еще на 6 месяцев.

В октябре 2023 года Минсоцполитики отменило выплаты более 140 тысячам ВПЛ. Такое решение приняли после проверки, которая показала, что эти люди не соответствовали критериям оказания помощи.

Согласно изменениям в постановлении Кабмина, которые были приняты в августе, человек, который более 30 дней находится за границей без уважительных причин таких как, например, командировка или лечение, теряет право на выплаты. Во время проведения проверок было выявлено около 112 тысяч таких лиц.

Еще 9500 человек, которым начисляли выплаты, умерли, а 9800 человек проживали на территории, которые находились под оккупацией или были близко к линии фронта. Однако там не ведутся активные боевые действия и переезд с тех территорий не является основанием для начисления выплат ВПЛ.

Кроме того, Минсоцполитики обнаружило около 250 человек, которые совершили денежные операции на более чем 100 тысяч грн, что автоматически является основанием для отмены выплат. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки на более чем 100 000 грн.

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