Курс гривни к евро ослаб до 33,66 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 26 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,66 грн/евро, то есть гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 26 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2745,53 (25 мая - 2742,81);

100 EUR - 3366,43 (25 мая - 3349,11).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,46/27,48 грн/долл., к евро – на уровне 33,65/33,67 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 25 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,43 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий