Курс гривни к евро ослаб до 33,49 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 25 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,43 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,49 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 25 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2742,81 (24 мая - 2745,72);

100 EUR - 3349,11 (24 мая - 3347,99).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,42/27,44 грн/долл., к евро – на уровне 33,48/33,50 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 24 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий