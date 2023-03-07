Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,10 грн/долл.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" подешевел на 20 копеек – до 38,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне не изменился – 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,10 грн/долл., евро – 40,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,32 грн.

Война в Украине и валютный рынок

После того, как Россия напала на Украину, уже 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, при том, что ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В июле 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозрует, что обменники постараются сохранить небольшой или средний уровень спреда между покупкой/продажей валюты. Аналитик считает, что в начале марта курс доллара в Украине будет находиться в пределах от 38,30 гривны до 39,80 грн/долл.

В то же время, финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что не стоит ждать падения цен на продукты, ориентируясь на падение курса доллара. Среди причин укрепления гривни Фурса называет желание некоторых банков продать доллары, которые у них есть, для получения гривни для увеличения ее объемов. Он прогнозирует, что ниже 38 грн/долл гривня не опустится, однако и выше 40 подниматься не будет.

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