Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 15 копеек – до 39,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня – 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,50 грн за долл., евро – 40,55 грн за евро.

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Ситуация с курсом во время войны

После российского вторжения в Украину, практически сразу НБУ отменил ограничения на установление курса, а уже июле 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25%. Курс был установлен на отметке 36,57 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в период с 6 до 10 марта в банках будет находиться в пределах коридора от 38,30 гривны до 39,80 грн/долл., а по евро - от 40,00 до 42,00 грн/евро.

По прогнозу эксперта, к обменниках финкомпаний ценники по доллару и евро будут в более узких пределах: доллар - от 38,40 до 39,60 грн/долл., евро - от 40,10 до 41,70 грн/евро.

Аналитик Алексей Кущ считает, что курс доллара в Украине в марте будет находиться в пределах коридора от 38 до 44 грн/долл.

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