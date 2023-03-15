Курс гривни к евро сегодня составляет 41,15 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня - 38,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабел на 15 копеек и составляет 41,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

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Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом доллара в ближайшие дни-прогноз эксперта

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что до конца текущей недели курс доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 38,2 - 38,9 грн/долл.

По ее словам, стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите.

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