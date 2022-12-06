Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн за долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.

Война в Украине и ситуация с курсом:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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