Курс гривни к евро ослаб до 33,53 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 2 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,53 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 2 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2743,81 (1 июня - 2746,74);

100 EUR - 3353,35(1 июня - 3351,16).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,43/27,45 грн/долл., к евро – на уровне 33,52/33,55 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 1 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий