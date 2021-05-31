Курс гривни к евро ослаб до 33,51 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 1 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,51 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 1 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2746,74 (31 мая - 2750,04);

100 EUR - 3351,16 (31 мая - 3338,96).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,46/27,48 грн/долл., к евро – на уровне 33,49/33,52 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 31 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,50 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий