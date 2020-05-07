В НБУ рассказали, как будут работать банки на майские праздники

В банках будет три выходных дня подряд - 9, 10 и 11 мая.

Все украинские банки тоже получат три дня майских выходных, которые получат украинцы благодаря Дню победы.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В Национальном банке сообщили, что 9, 10 и 11 мая все финансовые учреждения будут закрыты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться услугами можно будет лишь в онлайн-режиме. Впрочем, официальные платежи могут поступить на счета получателей только в рабочий банковский день. Переводы с карты на карту будут осуществляться в привычном режиме.

Как сообщалось, май богат на выходные дни. 9 мая - День Победы над нацизмом, он будет в субботу, поэтому украинцы будут отдыхать целых три дня - 9, 10 и 11 мая. А накануне 8 мая сокращен на один час в честь праздника.