В налоговых поступлениях за апрель-май 2020 проследили резкое падение

По информации экспертов, в апреле и мае 2020 года темп прироста налоговых поступлений в госбюджет стал отрицательным: в апреле этого года он составлял -6,85% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, а в мае снизился на более, чем 8,5%, если сравнивать с маем 2019 года.

Вместе с тем в первом квартале налоговая демонстрировала положительную динамику. Об этом сообщает Налоговая правда.

«В апреле министр финансов Сергей Марченко сменил руководство ГНС и обязал новоназначенного председателя Алексея Любченко ежемесячно публично отчитываться по результатам наполнения бюджета. К сожалению, отчета налоговой о результатах апреля и мая мы так и не увидели, ведь публикуются лишь данные за весь 2020 год", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, ГНС перестала отчитываться помесячно за результаты своей работы, ведь поступления в бюджет резко упали.

Напомним, накануне Государственная налоговая служба Украины отчиталась о результатах поступлений в государственный бюджет Украины за этот год.

По данным налоговой, в течение января – мая 2020 года по платежам, контролируемым ГНС, в госбюджет поступило 185,5 млрд грн, что на 9,1 млрд грн, или на 5,1% больше соответствующего показателя прошлого года.

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