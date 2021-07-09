Совет исполнительных директоров МВФ одобрил предложение распределить 650 млрд долларов между странами-членами.

Украина может получить 2,7 млрд долларов в виде очередного транша от МВФ.

Об этом в Faсebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

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По словам Рашкована, после того, как Совет исполнительных директоров МВФ одобрил предложение распределить 650 млрд долларов между странами-членами, часть этих денег должна получить Украина.

"Это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, поскольку поможет правительству спокойно управлять публичными финансами", – сообщил Рашкован.

По его словам, каждая страна получит сумму пропорционально квоте в МВФ.

Stand-by для Украины

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

8 июня 2021 года в ЕС назвали главное условие для предоставления Украине очередного транша.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет Украину без очередного транша МВФ.

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Автор: Елена Коваленко