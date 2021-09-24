По словам министра, педагоги боятся уменьшения и урезания заработных плат.

Зарплата учителей не может сокращаться во время дистанционного обучения.

Об этом написал в своем Telegram-канале министр образования Сергей Шкарлет.

Он сообщил, что во время командировки в Мариуполь пообщался с педагогами.

"Среди вопросов, которые звучали, – оплата труда учителей во время дистанционного обучения. Почему педагоги опасаются сокращения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена во время дистанционного преподавания", - отметил Шкарлет.

Как писал УНИАН, в Украине школы могут уйти на карантин, даже несмотря на большое количество вакцинированных работников учебных заведений. По словам Ляшко, введение карантина в школах зависит от некоторых условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно.

Читайте такжеК концу недели в Украине изменился курс доллараКарантин в Украине был объявлен еще в 2020 году, когда в стране зарегистрировали первые вспышки коронавирус. Ограничения, в частности, касаются масочного режима, работы общественного транспорта, кинотеатров и фитнес-клубов, заведений питания, проведения массовых мероприятий и соблюдения социальной дистанции.

С 23 сентября в Украине ввели ограничения "желтой зоны", что свидетельствует об ухудшении ситуации с COVID-19, несмотря на некоторые успехи по вакцинации населения.

13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Автор: Наталья Хаджи