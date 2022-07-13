В течение июля "Ощадбанк" зачислит на счета льготников указанные остатки средств.

Украинцам вернут 410 млн грн остатков льгот за коммунальные услуги, которые не были использованы во время отопительного сезона.

Об этом Министерство социальной политики сообщает в Facebook.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в течение июля "Ощадбанк" перечислит на счета 325 тысяч людей, которые получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, остатки средств таких льгот, которые не были использованы в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

В результате люди получат на свои счета средства на общую сумму почти 410 млн грн.

Министр сообщила, что, несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с военным положением и большим количеством внутренне перемещенных людей, региональные органы социальной защиты проверили суммы остатков льгот, которые были сформированы на учетных записях льготников по состоянию на 1 июня 2022 года.

"В течение июля 2022 года "Ощадбанк" зачислит на счета льготников указанные остатки средств. О таком перечислении "Ощадбанк" проинформирует людей смс-сообщениями или информационными сообщениями через электронные средства связи (при наличии у банка информации о номере мобильного телефона льготника)", - отметили в министерстве.

Узнать об объеме остатков средств по своей учетной записи можно в своем персональном кабинете на официальном сайте "Ощадбанка".

В случае отсутствия счета в "Ощадбанке", необходимо открыть его.

Война в Украине и коммуналка:

Кабинет Министров утвердил законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в законопроектах также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать должный уровень инфраструктуры и ее восстановления.

25 мая 2022 года заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская заявила о том, что некоторым украинцам могут не начислять плату за коммуналку во время войны.

1 июля 2022 года появилась информация о том, что оплату коммуналки через неподконтрольные Украине банки не зачтут.

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