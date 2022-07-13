Украинцам вернут 410 млн грн остатков льгот за коммунальные услуги, которые не были использованы во время отопительного сезона.
Об этом Министерство социальной политики сообщает в Facebook.
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в течение июля "Ощадбанк" перечислит на счета 325 тысяч людей, которые получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, остатки средств таких льгот, которые не были использованы в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.
В результате люди получат на свои счета средства на общую сумму почти 410 млн грн.
Министр сообщила, что, несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с военным положением и большим количеством внутренне перемещенных людей, региональные органы социальной защиты проверили суммы остатков льгот, которые были сформированы на учетных записях льготников по состоянию на 1 июня 2022 года.
"В течение июля 2022 года "Ощадбанк" зачислит на счета льготников указанные остатки средств. О таком перечислении "Ощадбанк" проинформирует людей смс-сообщениями или информационными сообщениями через электронные средства связи (при наличии у банка информации о номере мобильного телефона льготника)", - отметили в министерстве.
Узнать об объеме остатков средств по своей учетной записи можно в своем персональном кабинете на официальном сайте "Ощадбанка".
В случае отсутствия счета в "Ощадбанке", необходимо открыть его.
Война в Украине и коммуналка:
Кабинет Министров утвердил законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, в законопроектах также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать должный уровень инфраструктуры и ее восстановления.
25 мая 2022 года заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская заявила о том, что некоторым украинцам могут не начислять плату за коммуналку во время войны.
1 июля 2022 года появилась информация о том, что оплату коммуналки через неподконтрольные Украине банки не зачтут.
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