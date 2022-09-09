Минимальная заработная плата будет на уровне декабря текущего года.

Размер минимальной заработной платы в 2023 году не будет пересматриваться.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

"Минимальная заработная плата будет на уровне декабря текущего года", — заявил Ермолычев.

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По словам Ермолычева, в условиях военного положения приоритетом государственного бюджета на 2023 год будет сектор безопасности и обороны.

Однако, Ермолычев заверил, что все социальные обязательства государство намерено выполнить.

"В следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые из них будут даже увеличены. Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам. Планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены", — сказал он.

Минимальная заработная плата в Украине в 2022 году составляет 6500 грн. В октябре запланировано ее увеличение до 6700 грн.

Война в Украине и госбюджет:

Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады разрешил "Нафтогазу" дополнительно привлечь 350 млн долл. кредита от правительства Канады на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

8 сентября 2022 года в Минфине сообщили о том, что в госбюджете-2023 будет предусмотрено сокращение расходов всех органов власти.

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