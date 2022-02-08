По результатам первого полугодия Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.

Криптоиндустрия в Украине за 2021 год выросла в пять раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков во время выступления на Diia Summit.

"Криптоиндустрия должна стать мощным драйвером развития цифровой экономки Украины. Только за 2021 год криптоиндустрия выросла в пять раз. Мне неизвестны другие сферы экономики, которые росли бы такими темпами. 33 млрд долларов вложили венчурные инвесторы в блокчейн экосистемы. Украина может стать комфортной страной для многомиллиардных компаний со всего мира", – сказал он.

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Биткоин в Украине

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, который предполагает законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями. Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) легализовывал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.

При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

В целом, по результатам первого полугодия Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами. Кроме того, Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на криптовалютах (в частности, на биткоинах) по итогам 2020 года.

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