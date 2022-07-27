Скандальный ТРЦ связан с другом диктатора Путина - бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

В Киеве полностью закрылся один из крупнейших торгово-развлекательных центров "Ocean Plaza", который связан с другом российского диктатора Владимира Путина - бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

Объявление о прекращении работы появилось на странице супермаркета "Ашан", расположенного в ТРЦ.

"Уважаемые клиенты Ашан Лыбидская! С сегодняшнего дня магазин временно не будет работать. Администрация "Ocean Plaza" сообщила о прекращении работы торгового центра", - говорится в сообщении.

"Ocean Plaza" фактически прекратил работу сразу после полномасштабного вторжения России 24 февраля за исключением нескольких магазинов и супермаркета на нулевом этаже. Теперь ТРЦ полностью закрылся.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве наложили арест на часть ТРЦ стоимостью более 1,2 миллиарда гривен. Его владельцами являются члены правительства России. Вероятно, речь идет о ТРЦ "Мармелад".

Вас также могут заинтересовать новости: