Прибыль от него могла использоваться для финансирования деятельности против Украины.

В Киеве наложили арест на часть ТРЦ стоимостью более 1,2 миллиарда гривен. Его владельцами являются члены правительства России. Вероятно, речь идет о ТРЦ "Мармелад".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Фактическими владельцами части предприятия в Киеве являются высокие должностные лица Российской Федерации и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору. Прибыль от его хозяйственной деятельности могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины", - отметили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что должностные лица этого предприятия незаконно переоформили часть помещений на подконтрольную офшорную компанию, владельцами которой также являются члены правительства РФ. Это было сделано для избежания конфискации имущества и легализации средств. Для этого было использовано фиктивное предприятие и изготовлены поддельные документы.

Для сохранения имущества Соломенский райсуд Киева наложил арест на нежилые помещения площадью более 15 тыс. квадратных метров.

Напомним, ранее в Украине арестовали активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" на 2,1 миллиарда гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: