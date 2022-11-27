По ее словам, Европа, оставаясь с Украиной, помнит всех тех, кого советский режим оставил умирать с голоду.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола отметила общее между нынешней войной в Украине и Голодомором, который был 90 лет назад.

Как написала Метсола в Twitter, украинцы сейчас, как и 90 лет назад, борются за существование.

"Через 90 лет после Голодомора украинцы снова борются за сохранение своей жизни, своей идентичности и свободы", – подчеркнула она.

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По ее словам, Европа, оставаясь с Украиной, борясь за общие ценности, помнит всех тех, кого советский режим оставил умирать с голоду.

Признание Голодомора геноцидом украинского народа

25 ноября 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия признает сталинский Голодомор геноцидом украинского народа. Соответствующая резолюция будет принята уже на следующей неделе.

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом. Также это сделал Румынский парламент.

В октябре 2022 года российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора в Мариуполе, назвав его символом "дезинформации на государственном уровне".

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