В Европе появятся новые деньги

На новых деньгах, которые скоро появятся в обращении в Европе, появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал выпуск новых печатных банкнот достоинством в пять и десять евро.

На новых деньгах, которые скоро появятся в обращении в Европе, появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард. Информация об этом опубликована на официальной странице регулятора в Twitter.

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В обращение купюры запустят со следующей недели. До этого момента в еврозоне расплачиваются деньгами с подписями трех предшественников Лагард: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги. Главой ЕЦБ Лагард стала в 2019 году. Старые банкноты останутся законным платежным средством.

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