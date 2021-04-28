Накопленные за предыдущие годы проблемы существенно повлияют на приватизационную цену Первого киевского машиностроительного завода (ПКМЗ, бывший «Большевик»). И хоть объект сам по себе уникален и привлекателен, бремя нерешенных вопросов сдержит многих потенциальных инвесторов от приобретения лота. Такие оценки по поводу запланированной продажи предприятия озвучил журналистам эксперт в сфере инвестиций, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами, Dragon Capital Сергей Фурса.

Сейчас, как известно, бывший "Большевик" входит в главные объекты "Большой приватизации". Фонд государственного имущества Украины вместе с компанией KPMG Украина, которая выступает приватизационным советником, готовят ПКМЗ к продаже. В феврале заместитель главы ФГИ Тарас Елейко сообщил, что помимо базовых условий приватизации, также будет проработан план сохранения производства и создание новых рабочих мест. По его словам, если условия будут благоприятными, продажа завода может состояться уже в июне 2021 года.

"Все накопленные проблемы предприятия, как те же задолженности, - будут влиять на цену объекта. То есть, условно, если инвестор оценил лот в 100 единиц, то от них он будет отнимать долг, и это будет считаться справедливой стоимостью. Судя по всему, то же наличие договоров аренды на предприятии сдерживает многих от участия в приобретении этого лота. Такие проблемы существенно влияют на инвестиционную привлекательность», - убеждает Сергей Фурса.

Все вопросы с оформлением земли, многомиллионной задолженностью и будущей юридической волокитой будут влиять на дальнейший процесс формирования цены объекта продажи, ведь в будущем, считает эксперт, их придется решать новому владельцу. «Упомянутые проблемы, как те же долги, повлияют на процесс ценообразования», - подытожил Сергей Фурса.

Напомним, по словам экспертов, сейчас крупнейшим активом предприятия ПКМЗ есть земля - 35 га в центре столицы, отличная транспортная развязка и развитая инфраструктура рядом с центром. Напротив объекта - станция метро "Шулявская". По состоянию на сегодня на заводе из нескольких тысяч рабочих работает чуть более 200. Сейчас предприятие накопило более 500 млн грн долга перед третьими лицами (в т. ч. налоговые долги). При этом, как отмечают эксперты, более 70% территории используют неэффективно, они зарастают сорняками, а оборудование растягивается на металлолом. При этом ежегодно ПКМЗ получает по 20% убытков. В то же время завод ежегодно платит 40 млн грн земельного налога.

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Автор: Григорий Бондарь