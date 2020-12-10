Январский локдаун, по оценкам НБУ, приведет к потере 0,2 процентных пункта от ВВП 2021 года.

Негативное влияние карантина выходного дня на ВВП страны оказалось меньшим, чем ожидалось.

Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, потери от карантина выходного дня, по оценкам регулятора, ожидались на уровне 0,2 процентных пункта от ВВП.

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"Можно сказать, что он, скорее всего, будет меньше. Мы видели показатели высокочастотные по мобильности людей, и они говорят о том, что влияние будет достаточно минимальным. Мы видели ухудшение ожиданий бизнеса, это индекс деловой активности ежемесячный, он демонстрировал, что, например, с другими странами и с тем, что мы видели в третьем квартале, ожидания бизнеса ухудшились", - сказал Сологуб.

Замглавы НБУ отметил, что, по его мнению, причиной ухудшения ожиданий бизнеса был не сам карантин, а ожидание карантина и карантинных ограничений, потому что люди не совсем понимали, как именно будет введен карантин.

Что касается карантинных ограничений, которые ожидаются в январе 2021 года, то они, по оценкам Национального банка, приведут к потере 0,2 процентных пункта от годового ВВП 2021 года.

"Относительно локдауна, который ожидается в январе, список карантинных ограничений не такой жесткий, как мы видели весной, и поэтому, по нашим оценкам, новые ограничения приведут к утрате 0,2 процентных пункта годового ВВП следующего года. Опять-таки, будем смотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией", - сказал Сологуб.

Что этому предшествовало

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он действовал с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

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Автор: Екатерина Жирий