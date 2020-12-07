Такой негативный результат не помешает достичь запланированного роста в 4,6% по итогам в 2021 года.

Пандемия коронавируса может привести к тому, что падение валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2021 года может составить 3%.

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Об этом во время онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы считаем, что негативный эффект пандемии будет иметь большое негативное влияние в начале следующего года. Очевидно, что ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года", – сказал он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что такой негативный результат не помешает достичь запланированного роста в 4,6% по итогам в 2021 года, потому что уже в апреле начнется восстановление, которому должны способствовать меры по стимулированию экономики.

Что этому предшествовало

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам девяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,5% после падения на 5,8% по итогам января-августа.

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Автор: Дмитрий Шварц