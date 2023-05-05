Подсанкционные банки будут приостанавливать оформление китайских карт.

На фоне массовых антироссийских санкций, на территории РФ осталось только семь банков, карты китайской платёжной системы UnionPay которых продолжают работать за границей.

Как сообщают "Известия", это "Газпромбанк", "Почта Банк", "Солидарность", "Россельхозбанк", "Русский стандарт", "Примсоцбанк" и "Всероссийский банк развития регионов".

"МТС-банк" и "Уралсиб" уже перестали выпускать данные карты. Банки "Зенит", "Приморье" и "Санкт-Петербург" предупреждают клиентов о невозможности расплатиться картами UnionPay за границей.

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Ожидается, что другие подсанкционные банки тоже будут приостанавливать оформление китайских карт.

UnionPay в России

В октябре 2022 года европейские банки отказались принимать у россиян карты UnionPay. Карты UnionPay не принимали в чешском KB Bank. Также были зафиксированы сбои при приеме карт UnionPay банкоматами сети JCC на Кипре.

Болгарский DSK Bank с 26 октября 2022 года перестал работать с UnionPay. В Испании карты UnionPay нельзя использовать в банкоматах Kutxabank и ING. Были зафиксированы случаи отказа в испанской сети ATM Sabadell. 3 октября банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты UnionPay.

В декабре 2022 года китайская платежная система UnionPay ограничила снятие за рубежом наличных с карт, выпущенных российскими банками. Ограничение коснулось всех российских банков. Сообщалось, что теперь снять за границей за один день можно будет не более 50 тысяч юаней (примерно 507 тысяч рублей), а за один год — не более 500 тысяч юаней.

При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита россиянам рекомендовали оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка.

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