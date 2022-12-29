При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита россиянам рекомендуют оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка.

На фоне продолжающегося российского вторжения в Украину китайская платежная система UnionPay ограничила снятие за рубежом наличных с карт, выпущенных российскими банками.

Как сообщает российские издание "Медуза", ограничение касается всех российских банков. Теперь снять за границей за один день можно будет не более 50 тысяч юаней (примерно 507 тысяч рублей), а за один год — не более 500 тысяч юаней.

При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита россиянам рекомендуют оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка.

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Война в Украине и ситуация с российскими картами:

15 сентября 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам. В ЕС опасались, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.

К российской платежной системе "Мир" были подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank. Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе "Мир" уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 сентября появилось сообщение, что частные финансовые учреждения İş Bankası и Denizbank отказались от работы с картой "Мир".

21 сентября появилась информация, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты "Мир", также перестали работать с российской платежной системой.

28 сентября еще три банка Турции отказались от российской платежной системы "Мир".

29 сентября 2022 года появилась информация о том, что Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе "Мир".

5 октября Турция предложила РФ использовать турецкую платежную систему Troy, вместо российской "Мир".

Также 5 октября 2022 года европейские банки перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками.

18 октября 2022 года киргизские банки перестали обслуживать российские карты "Мир".

3 ноября 2022 года Узбекистан отказался возобновлять работу российской платежной системы "Мир" из-за сопутствующих рисков.

9 декабря 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило банкам Казахстана проводить операции по картам российской платежной системы "Мир".

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