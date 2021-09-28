На "Прозорро" успешно прошли пять аукционов по продаже непрофильных активов "УЗ".

"Укрзализныця" продала первые непрофильные активы по цене в 5-20 раз выше стартовой. Наибольшую цену - почти 184 млн, при стартовой 8,3 млн грн, участник торгов предложил за 5,8 гектара земли и старые здания неподалеку стации метро "Бориспольская" в Киеве.

В целом вчера, 27 сентября, на "Прозорро" успешно завершилось 5 аукционов по продаже непрофильных активов "Укрзализныци". На всех торгах наблюдалась конкуренция более 40 участников.

За право стать новым владельцем участники аукционов соревновались как за объекты, находящиеся в Киеве, так и в других городах.

По словам CEO и основателя Украинского клуба недвижимости Ольги Соловей, разговор о необходимости "Укрзализныци" избавиться от непрофильных активов длился более двух лет и вот, наконец, состоялись первые аукционы.

"Хотя стартовая цена формировалась на основе остаточной стоимости - результат дает оптимистичные прогнозы на будущее. На аукционах соревновались от 14 до 44 участников, а цена выросла в разы. Следует отметить, что здесь сработал рыночный принцип: привлекательные объекты, в частности, активы с большими земельными участками и перспективным расположением, были объектом борьбы потенциальных инвесторов, и конечная цена продажи была более чем приемлемой. Это еще раз доказывает принцип: при верной стратегии рынок выровняет все", - отметила она.

"Спрос бешеный" - отмечает председатель "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

"По три-четыре десятка участников на аукционы в Киеве и по два десятка в регионах (Смеле и Кривом Роге). Это успех. Цены растут космически. Неудивительно, потому что конкуренция жестокая. Что приятно, цены растут как в столице, так и в регионах. В результате, по 4-х аукционах, вместо стартовых 5 млн грн "УЗ" получит 35 млн!!! В общем финальная сумма ставок победителей больше 200 млн грн. Сумма ставок участников, которые не выиграли эти УЗшные аукционы вообще исчисляется сотнями миллионов. Очевидно, можно предлагать имущество еще", - написал Соболев в своем Фейсбуке после окончания первых торгов.

В целом, "Укрзализныця" планирует проводить аукционы по продаже непрофильных активов еженедельно и выставить на продажу до конца года объектов на общую сумму более 500 млн грн. Следующие торги состоятся 5 октября 2021.

Автор: Иван Бойко