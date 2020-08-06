"Укроборонпром" увеличил чистую прибыль до 480 миллионов гривень

Также "Укроборонпром" сообщил, что чистый доход концерна в первом полугодии составил 14,4 миллиарда гривень.

Государственный концерн "Укроборонпром" в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил чистую прибыль на 7% - до 480 миллионов гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба концерна на своем сайте.

Также "Укроборонпром" сообщил, что чистый доход концерна в первом полугодии составил 14,4 миллиарда гривень.

"Как видим, концерн во втором квартале существенно улучшил показатели, и по итогам первого полугодия имеем – 14,4 миллиарда гривень чистого дохода, почти так же, как в прошлом году", - сказано в сообщении.

Заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что объем произведенной продукции в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10% - до 14,96 миллиарда гривень.

В частности, объем произведенной продукции на внутренний рынок вырос на 31% - до 7,06 миллиарда гривень; на экспорт сократился на 4% - до 7,9 миллиарда гривень.

Также Найем сообщил, что показатель EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) в первом полугодии составил 1,99 миллиарда гривень, что на 62% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Рентабельность EBITDA составила 13,8%, что более чем на 5 п. п. выше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2020 года предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", осуществили закупки через систему Prozorro на общую сумму 1,61 миллиарда гривень, при этом экономия благодаря открытым торгам составила 183,09 миллиона гривень, то есть, 11,3% от общей суммы расходов.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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