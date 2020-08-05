Из-за схем топ-менеджеров "Укроборонпром" потерял в Пакистане контрактов на $15 миллионов - СМИ

Госконцерн «Укроборонпром» потерял контракт на поставку вооружений Пакистану из-за участия в тендере компании-прокладки, аффилированной с замглавы концерна Михаилом Морозовым.

Об этом сообщил Цензор.нет. Весной 2020 года Главное управление закупок сухопутных войск Пакистана объявило тендеры на поставку запчастей для ремонта танков Т-80УД и моторно-трансмиссионных установок танков «Аль-Халид» на общую сумму $36 млн. «Дочка» Укроборонпрома компания «Укрспецэкспорт» стала победителем по ряду позиций, сумма контрактов составила $15 млн.

Однако 5 июня на сайте Организации по контролю публичных закупок Пакистана было опубликовано объявление об аннулировании результатов и повторных торгах. Причиной аннулирования тендеров стали «непрофессиональные и деструктивные» действия руководства «Укрспецэкспорта».

"Изначально было согласовано, что компания «Укрспецэкспорт» принимает участие в армейских тендерах напрямую. Однако украинская сторона фактически передала сделку компании-посреднику Raviana Pakistan Private Limited", - пишут журналисты.

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"Кипрская Raviana Consultancy Limited и ее пакистанское подразделение аффилирована с замглавы Укроборонпрома по маркетингу и сбыту Михаилом Морозовым и его бизнес-партнером Мохаммадом Захуром. Эти компании получили эксклюзивные права представлять интересы ГК «Укрспецэкспорт» на пакистанском рынке сразу после новых кадровых назначений в Укроборонпроме в январе 2020 года. Тогда замглавы концерна стал Морозов, а главой Укрспецэкспорта — Вадим Ноздря", - отмечают СМИ.

Цензор.нет напомнил, что в 2014 году Raviana внесли в «черные списки» Укроборонпрома с аннулированием всех доверенностей и запретом на работу с ней, однако в 2020 году компания снова оказалась на тендерном рынке.

Журналисты отмечают, что Raviana Pakistan Private Limited должна была консультировать «Укрспецэкспорт», однако на деле замкнула на себе все процессы. «Все формы с согласием на условия и подтверждения отсутствия разногласий заполнялись Raviana. Особенно "удивило", что Raviana в комплекте тендерных документов вместе с сертификатом ГК «Укрспецэкспорт» об отсутствии агента или консультанта приобщает доверенности ГК «Укрспецэкспорт» на Raviana», — пишет Цензор.нет.

В итоге часть позиций в тендерах, где цена все-таки оказалась ниже, «Укрспецэкспорт» выиграл. Однако позже выяснилось, отмечают СМИ, что Raviana от лица украинской компании согласилась на условия, противоречащие украинскому законодательству: бронетанковые заводы отказались их выполнять. Из-за срыва договоренностей Главное управление закупок СВ Пакистана отстранило Raviana от всех будущих тендеров. «Находясь на высших должностях госкомпаний заключать договора со своими же фирмами-прокладками. Насколько выгодно такое сотрудничество для нашей страны, показали результаты последних тендеров в Пакистане», — пишет Цензор.нет.

Как ранее сообщалось, гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус может покинуть концерн. В числе его возможных сменщиков называют и Морозова. «Если это произойдет, в ближайшее время Raviana и другие компании Захура-Морозова ждет небывалый финансовый успех. Но вот у украинских оборонных предприятий явно поубавится контрактов, не говоря о дальнейшем подрыве авторитета Украины на оружейном рынке», — говорится в материале.

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