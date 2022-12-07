За восемь месяцев войны во всех регионах Украины прослеживается рост предложений работы.

На украинском рынке труда самая большая конкуренция на одно рабочее место в ноябре была на севере и в центре страны - в среднем 27 и 24 отзывов на 1 объявление, а вот наименьший спрос на западе - 21 кандидат на вакансию.

"Это связано с тем, что с мая люди постепенно начали возвращаться домой в свои города, а в июне уже прибавилось больше предложений от работодателей, почти до уровня довоенных показателей - это видно из данных нашего сервиса. Также часть бизнеса Украины релокировала в более-менее безопасные города", - сообщила УНИАН руководитель направления OLX "Работа и услуги" Мария Абдуллина.

По словам эксперта, за восемь месяцев войны во всех регионах Украины прослеживается рост предложений о работе, опять же - больше всего на севере Украины.

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"На западе и в центре страны предложения работы в октябре этого года увеличились на 10 и 35% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если же сравнивать ноябрь этого года с 2021 годом, то в целом рынок вакансий восстановился, по нашим данным, на 76%. Это хороший показатель по сравнению с шоковым падением более чем на 90% в марте", - сообщила Абдуллина.

Что касается запада страны, как отметила эксперт, то вероятность найти там работу быстро увеличивается. Согласно исследованию, наибольший спрос у работодателей на продавцов (со средней заработной платой 18 тысяч гривен); водителей (31 тысяча гривен); менеджеров по продажам (17,5 тысяч гривен); швей и портных (30 тысяч гривен); поваров (18 тысяч гривен); разнорабочих (23 тысячи гривен); строителей (31 тысяча гривен). А больше всего предложений работы во Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

"Сегмент рабочих специальностей остается динамичным и востребованным. Несмотря на обстрелы и массовые миграции, мы не прогнозируем резкого падения вакансий "на месте", поскольку украинский бизнес приспосабливается к новым реалиям и находит альтернативные варианты работы. Обеспечение продовольствием по всей стране, производства сырья на западе или восстановление разрушенной инфраструктуры на востоке – это все будет делать рабочие профессии в Украине более актуальными", - отметила аналитик.

Работа в Украине

Массированные ракетные обстрелы Украины и веерные отключения электроэнергии в октябре снизили активность на рынке труда на 10-15%. Несмотря на все, рынок труда в Украине устоял, а в некоторых регионах даже выросли зарплаты.

В Украине зарегистрировано рекордно низкое количество безработных - всего 210 тысяч человек. Показатели начали снижаться с июня.