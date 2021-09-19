По словам эксперта, опыт стран, которые имели слабую экономику и вводили у себя накопительные пенсионные системы, "как правило, был негативным".

Переход на накопительную пенсионную систему в Украине не имеет смысла из-за слабости экономики страны, ведь любое накопление в такой ситуации не гарантирует сохранность средств.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин, пишет "Украина 24".

"О необходимости накопительных пенсий говорится давно, на моей памяти как минимум лет 10. Но нужно понимать, что в слабых экономиках любое накопление не гарантирует сбережения средств. А если учитывать, что к собственным накоплениям будет доступ через 35 лет - это период страхового стажа, который вам даст возможность выйти на пенсию и воспользоваться этими деньгами - то маловероятно, что там останутся серьезные суммы", - сказал Пендзин.

По его словам, опыт стран, которые имели слабую экономику и вводили в себя накопительные пенсионные системы, "как правило, был негативным".

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"Первый и главный вопрос – это насколько у нас стабильна денежная единица, насколько низкая инфляция. Сегодня у нас инфляция больше 10%, активы, которые предлагаются для сбережения средств, депозиты, не дают возможности прироста. Так что слабая экономика – это слабые шансы для накопления", - подчеркнул он.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмигаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

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3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года. Премьер отметил, что распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных является важным элементом перехода к накопительной пенсионной системе.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии. Согласно проекту, накопления будут взиматься из суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель - 2% от зарплаты. Для хранения своих средств украинцам нужно будет самостоятельно выбрать фонд из перечня, который предоставит государственный регулятор - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Автор: Александр Топчий