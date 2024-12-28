Вопрос восстановления прав украинцев обсуждался на встрече представителей Офиса Уполномоченного ВР по правам человека с представителями Посольства США в Украине.

За время полномасштабной войны России против Украины по меньшей мере 3,5 миллиона человек потеряли жилье.

Об этом сообщила представительница омбудсмена по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина.

Она вместе с Представителем по социальным и экономическим правам Еленой Колобродовой провели рабочую встречу с представителями Посольства США в Украине.

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Согласно сообщению, во время разговора обсудили несколько важных вопросов:

развитие и основные вызовы с программами социальной защиты для ВПЛ;

проблемы украинцев, которые получили убежище в других странах;

поддержка лиц с инвалидностью и других уязвимых групп населения;

ситуация с защитой детей, пострадавших от войны.

"Работаем вместе для восстановления справедливости и обеспечения соблюдения прав человека", - говорится в сообщении

Сколько украинцев выехали из страны с начала полномасштабного вторжения РФ

Как сообщал УНИАН, согласно информации министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 7,5 млн наших граждан выехали за границу и продолжают находиться там из-за войны.

По словам Сибиги, для возвращения украинцев необходимо создать надлежащие условия жизни в Украине - нужна безопасность, для чего важно иметь достаточное количество систем ПВО, отстроенное жилье, создание сети бомбоубежищ.

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