Исторический момент: Украина впервые получит четвертый транш МВФ в одной программе

До сих пор все предыдущие программы финансирования Украины от МВФ срывались, не добравшись до четвертого транша.

Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о четвертом транше большой программы расширенного финансирования общей сметой 15,6 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Ранее Украина ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра. Сегодняшние договоренности - это свидетельство нашей преданности реформам и изменениям для нашей страны. Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки к четвертому пересмотру", - сообщил он.

По словам Шмыгаля, окончательно утвердить решение еще должен Исполнительный совет МВФ, что должно состояться в ближайшие недели. Четвертый транш предусматривает финансирование в размере 2,2 млрд долларов.

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Как писал УНИАН, в марте Украина получила 880 млн долларов от Международного валютного фонда. Это был третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования. До этого Украина уже привлекла около 5,4 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

По словам руководительницы МВФ Кристалины Георгиевой, в этом году Украина нуждается в 42 миллиардах долларов внешней бюджетной поддержки. Министр финансов Сергей Марченко сообщал, что в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов. Правительству пришлось взять из бюджета 4 млрд долларов США на закупку вооружения в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия.

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