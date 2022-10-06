Соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, являющиеся сырьем для перерабатывающих предприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках визита в Чехию для участия в первой сессии Европейского политического сообщества подписал обновленное приложение к соглашению о свободной торговле Украины и Северной Македонии.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале после встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

"Во время встречи было подписано обновленное приложение к соглашению о свободной торговле, которое интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед. Соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, которые являются сырьем для перерабатывающих предприятий. Это является главным преимуществом для промышленности Украины. Ведь теперь украинские производители могут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС", - написал он.

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Также Шмыгаль добавил, что соглашение также либерализует аграрные тарифы.

"Украина получит доступ на рынок продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров", - написал он.

Зона свободной торговли:

1 января 2021 года вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Великобританией.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Республикой Македония было подписано 18 января 2001 года.

3 февраля 2022 года Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.

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