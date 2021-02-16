Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Канады Марк Гарно договорились вскоре начать переговоры о расширении действия соглашения о зоне свободной торговли на сферу услуг и инвестиций.
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Как сообщила пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время первого телефонного разговора министров.
В частности, стороны договорились в ближайшее время начать переговоры о расширении действия положений Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций.
Также министры уделили отдельное внимание теме противодействия пандемии COVID-19 и вакцинации населения.
Собеседники подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты после нормализации эпидемической ситуации.
Что этому предшествовало
- Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа 2017 года. Оно мгновенно сняло до 98% торговых ограничений и пошлин во взаимной торговле между двумя странами.
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